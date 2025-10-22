Meloni riferisce in Parlamento | L' Italia riportata in Serie A Stabilità politica rara

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a palazzo Madama dove terrà le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. La premier è stata accolta dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Da Gaza alla Russia, passando per l'Ue e le politiche sul clima, qui di seguito le sue dichiarazioni. "ITALIA IN SERIE A" - L'ultimo rating dell'agenzia Dbrs riporta l'Italia dove merita di stare, " in serie A ". "Il Consiglio europeo si terrà ancora una volta in un frangente internazionale complesso. L'Italia si presenta al compimento del terzo anno del governo, forte di un ritrovato protagonismo internazionale che le viene riconosciuto, e di indicatori economici che la rendono apprezzata e attrattiva per gli investitori", ha affermato Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni riferisce in Parlamento: "L'Italia riportata in Serie A. Stabilità politica rara"

