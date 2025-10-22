Meloni riaccende lo scontro con Schlein | Su Ranucci ha gettato fango sull’Italia dichiarazioni pericolose

La segretaria del Pd non ha cambiato posizione ed ha rimarcato le mancanze del governo nei tre anni in cui è stato al potere. "Lei oggi festeggia tre anni di governo, ma gli italiani no", ha sostenuto, ribadendo duramente che non spetta al premier "decidere cosa dice l'opposizione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni riaccende lo scontro con Schlein: “Su Ranucci ha gettato fango sull’Italia, dichiarazioni pericolose”

Approfondisci con queste news

La tragedia di una donna italiana morta dopo un intervento estetico a Istanbul riaccende il dibattito sul turismo sanitario low cost - facebook.com Vai su Facebook

La bozza della manovra riaccende una crepa mai ricomposta nel centrodestra: Forza Italia accusa, Fratelli d’Italia si irrigidisce, il governo si trincera dietro il fisco. L’innesco è la decisione, inserita senza preavviso nel testo economico, di portare la cedolare sec - X Vai su X

Meloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte - Sostegno a Kiev "fermo e determinato" fino al raggiungimento di una pace "giusta". Riporta iltempo.it

Scontro a distanza Schlein-Meloni: "Libertà a rischio". "Delirio puro" - La replica della premier: "Vergognati Elly, diffondi falsità" ... Lo riporta quotidiano.net

Meloni-Schlein: scontro totale - Nel servizio di Mariagrazia Gerina la ricostruzione della dialettica tra Meloni e Schlein negli ultimi mesi. Scrive la7.it