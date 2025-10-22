Giornata intensa per la premier durante le sue comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo.Bel passaggio quello in cui al Senato la premier Meloni ha risposta al senatore Mario Monti. L’ex premier fa con molta civiltà appello alla simpatia umana del presidente del Consiglio per essere più autorevole con Donald Trump. Un intervento in chiaro-scuro: “Presidente Meloni, lei sa sorprendere. Sta tenendo la barra dritta sui conti pubblici dopo aver demonizzato chi doveva farlo prima di lei: questo è il merito principale che le viene riconosciuto in Italia e all’estero”. Quindi l’invito ironico ma non troppo: “Provi a riflettere se non riservare un’altra sorpresa spendendo la sua simpatia, autorevolezza e capacità di dialogo con Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni replica a Monti :”La mia autorevolezza con Trump? L’ho utilizzata per tenere unito l’Occidente” (video)