Meloni | Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì Col Covid sprechi di ogni genere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Dire che questo governo ha portato il Paese in infrazione è una mistificazione. Durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità, in Italia" la flessibilità "è stata utilizzata per sprechi di ogni genere, dalle mascherine acquistate cinque volte il prezzo, ai monopattini ai banchi a rotelle e compagnia cantante. Quando sono tornate le regole del Patto ci siamo ritrovati in procedura e dopo tre anni noi stiamo uscendo dalla procedura nella quale l'opposizione attuale ci aveva portato, bisogna essere onesti". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo il dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

“La tanto sbandierata manovra ‘responsabile’ del Governo Meloni, in realtà misera e a impatto zero sull’economia, punta solo a fare uscire l’Italia dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo non come obiettivo virtuoso in sé, ma strumentale allo spender - facebook.com Vai su Facebook

Giorgetti e Meloni hanno messo l’Italia nelle condizioni di subire una censura e presumibilmente una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per l’uso strumentale, illegittimo ed ingiustificato del Golden Power contro l’offerta di UniCredit - X Vai su X

Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere - Durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità, in Italia" la flessibilità "è stata utilizzata pe ... Segnala ilgiornale.it

Meloni, procedura Ue? Opposizione ci ha portato lì, noi usciamo - Durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità, in Italia" la flessibilit ... Scrive tuttosport.com

Ue, Meloni: la sinistra ci ha portato alla procedura di infrazione, noi ne usciamo - (askanews) – “Dire che questo governo ha portato il Paese in procedura di infrazione è una mistificazione”, “durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità” e in It ... Secondo msn.com