Meloni | Non manderemo soldati italiani in Ucraina

Su Gaza, invece, la premier annuncia la disponibilità a inviare i carabinieri L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Meloni: “Non manderemo soldati italiani in Ucraina”

Approfondisci con queste news

Una figuraccia internazionale: il governo Meloni umiliato dalla Turkish Airlines La promessa era chiara: “Non manderemo aerei né pagheremo il rientro degli attivisti italiani della Flotilla”. Giorgia Meloni aveva scelto la linea dura, rifiutando qualsiasi supporto l - facebook.com Vai su Facebook

#ARTICOLO Giorgia Meloni rompe gli indugi: “Manderemo le navi italiane a mitragliare la Flotilla” - LEGGI L'ARTICOLO di Alfonso Biondi - X Vai su X

Meloni: Pieno sostegno a Ucraina, Italia non invierà soldati - "La nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle case sistematicamente bombardate dai russi sulla popolazione civile che resiste da oramai quattro an ... Lo riporta ilgiornale.it

Meloni in Parlamento su Gaza e Ucraina: Italia pronta a missione di pace, no a soldati in Ucraina - Mentre sull'Ucraina Giorgia Meloni ha ribadito l'appoggio dell'Italia a fianco di Kiev ma anche dichiarato che non saranno inviati soldati italiani in loco, su Gaza si può prevedere l'invio di soldati ... tg.la7.it scrive

Meloni: «Mai soldati italiani in Ucraina» - Durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la premier ha elogiato il «successo» di Trump in medio oriente e parla dei prossimi passi per l’Ucraina ... Segnala editorialedomani.it