Meloni | No lezioni su libertà di stampa dal M5s che scriveva liste di proscrizione cronisti sgraditi – Il video
"Ho espresso la solidarietà a Sigfrido Ranucci e lo faccio volentieri anche in quest'Aula. Il tema della libertà' di stampa è molto serio e va affrontato con equilibrio e obiettività. Non ricordo mobilitazioni quando Alessandro Sallusti è stato arrestato in redazione per scontare una condanna ai domiciliari o quando Tommaso Cerno e Daniele Capezzone hanno ricevuto minacce di morte". Lo ha detto Giorgia Meloni durante la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Non torno a Beppe Grillo che voleva i tribunali del popolo contro i giornalisti sgraditi.
#BonTon Adesso alla Meloni le lezioni politiche, di finanza e di economia, di 'bon ton' istituzionale (senza però mai mancare di offendere e fare 'body shaming' verso Trump), di diplomazia, le danno i comici in tv. No, non c'è nessun attacco alla libertà di parola - facebook.com Vai su Facebook
Che schifo le #ConferenzeStampa senza domande. Io ricordo questa di un certo Giuseppe #Conte. E non c’erano neanche i funerali di Stato! Ora ci risparmi lezioni di democrazia alla #Meloni e al mondo intero. Chi vi conosce vi evita! - X Vai su X