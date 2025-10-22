Sostegno a Kiev "fermo e determinato" fino al raggiungimento di una pace "giusta". Ma nessun soldato italiano sul territorio ucraina. Maggiore pressione sulla Russia, con il diciannovesimo pacchetto di sanzioni. Ma cautela sugli asset russi congelati, nel "rispetto del diritto internazionale e della stabilità delle economie Ue". Sì al riconoscimento dello Stato palestinese. Ma solo quando Hamas sarà disarmata ed esclusa da ruoli di governo. Nelle comunicazioni alla Camere alla vigilia del Consiglio europeo di domani e in vista del vertice dei 'Volenterosi' in programma venerdì, la presidente del Consiglio ribadisce e fissa la linea del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte