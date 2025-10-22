Meloni | no a truppe in Ucraina e green deal E in aula smaschera Schlein e Conte

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sostegno a Kiev "fermo e determinato" fino al raggiungimento di una pace "giusta". Ma nessun soldato italiano sul territorio ucraina. Maggiore pressione sulla Russia, con il diciannovesimo pacchetto di sanzioni. Ma cautela sugli asset russi congelati, nel "rispetto del diritto internazionale e della stabilità delle economie Ue". Sì al riconoscimento dello Stato palestinese. Ma solo quando Hamas sarà disarmata ed esclusa da ruoli di governo. Nelle comunicazioni alla Camere alla vigilia del Consiglio europeo di domani e in vista del vertice dei 'Volenterosi' in programma venerdì, la presidente del Consiglio ribadisce e fissa la linea del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

meloni no a truppe in ucraina e green deal e in aula smaschera schlein e conte

© Iltempo.it - Meloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte

Argomenti simili trattati di recente

meloni no truppe ucrainaMeloni: no a truppe in Ucraina e green deal. E in aula smaschera Schlein e Conte - Ma è quello ucraino il fronte più caldo che i leader europei si troveranno ad affrontare a Bruxelles. iltempo.it scrive

meloni no truppe ucraina"Via Hamas per riconoscere la Palestina e no a truppe in Ucraina" - Meloni taglia il nastro di tre anni di governo e bacchetta Schlein. Si legge su libero.it

meloni no truppe ucrainaUcraina: Meloni esclude l’invio di truppe, ma conferma il “pieno sostegno” a Kiev - È quanto ha ribadito il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in Senato ... Da ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni No Truppe Ucraina