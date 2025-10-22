Meloni | Italia pronta a riconoscere la Palestina con Hamas disarmata e senza un ruolo

Tpi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia è pronta a riconoscere lo stato di Palestina a patto che Hamas venga disarmata: lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre. Secondo la premier, per un futuro di pace in Medio Oriente, Hamas “deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale”. Meloni ha quindi aggiunto: “Sono queste le precondizioni necessarie anche per il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina, come anche da indicazione di questo Parlamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

