Meloni | Italia in Ue forte di una rara stabilità politica

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni questa mattina si è presentata al Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre e nel pomeriggio parlerà alla Camera dei deputati. Sui banchi dell'esecutivo, accanto alla presidente del Consiglio, il governo è quasi al completo, così come l'Aula. Il Consiglio europeo, ha esordito il premier, " ancora una volta arriva in un frangente internazionale estremamente complesso " e in questo contesto, l'Italia si presenta " forte di una s tabilità politica rara nella storia repubblicana ". Parole che sottolineano il traguardo recentemente raggiunto come terzo governo più longevo della storia, nel giorno del terzo anniversario dall'insediamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

