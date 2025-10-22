Meloni inchioda la grillina Maiorino | Libertà di stampa? Non ricordo mobilitazioni per Capezzone o Sallusti
Giorgia Meloni risponde per le rime ad Alessandra Maiorino. Al centro la solita narrativa sulla libertà di stampa. "Non ho problemi a esprimere di nuovo in quest'aula la mia solidarietà a Ranucci, dopodiché quello della libertà di stampa è un tema molto serio, ma che va affrontato con equilibrio e obiettività che mi sembra un po' manchino da parte di alcuni". La riprova? "Non ricordo mobilitazioni quando il direttore del Giornale Alessandro Sallusti fu arrestato in redazione per scontare una condannna ai domiciliari, o quando Tommaso Cerno e Daniele Capezzone hanno ricevuto minacce di morte. Nessuna reazione neanche quando Tommaso Cerno è stato escluso da una audizione ufficiale sulla libertà di stampa organizzata al Parlamento europeo dal M5S. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
