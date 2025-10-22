Meloni | Inaccettabile ambiguità di Mosca aumentare la pressione sulla Russia Per riconoscere la Palestina escludere Hamas

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre: «Sosteniamo la riduzione delle emissioni, ma basta con obiettivi irraggiungibili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

meloni inaccettabile ambiguit224 di mosca aumentare la pressione sulla russia160per riconoscere la palestina escludere hamas

© Xml2.corriere.it - Meloni: «Inaccettabile ambiguità di Mosca, aumentare la pressione sulla Russia. Per riconoscere la Palestina escludere Hamas»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Meloni Inaccettabile Ambiguit224 Mosca