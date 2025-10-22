Meloni in Senato | Sostegno all’Ucraina ma non invieremo i nostri soldati a Kiev

“La nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle case sistematicamente bombardate dai russi sulla popolazione civile che resiste da oramai quattro anni. Il nostro sostegno al popolo ucraino rimane determinato nell’unico intento di arrivare alla pace, l’ho detto a Volodymyr Zelensky anche pochi giorni fa al telefono. Purtroppo, poche settimane dopo l’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin, la Russia ha nuovamente gettato la maschera portando avanti tattiche dilatorie, ponendo condizioni impossibili per una seria iniziativa di pace. Lasciatemi nuovamente nettamente ribadire la posizione del governo: ciascuna nazione contribuirà agli sforzi dei Volenterosi per Kiev, ma l’Italia ha già chiarito che non prevede l’invio di soldati nel territorio ucraino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni in Senato: “Sostegno all’Ucraina, ma non invieremo i nostri soldati a Kiev”

