Meloni in Senato | Pieno sostegno all' Ucraina ma non invieremo soldati italiani
"Sull'Ucraina la nostra posizione non cambia e non può cambiare, ma non invieremo soldati italiani in Ucraina". Così ha parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre La premier ha ribadito che l’Italia è stata e resterà a fianco di Kiev con l’obiettivo di raggiungere una pace "giusta e duratura". Gli altri temi del Consiglio europeo saranno la situazione in medio oriente, la difesa europea, la competitività, gli alloggi e la migrazione. Il suo discorso seguirà, come di consueto, la scaletta del vertice Ue, cui seguirà, venerdì, una nuova riunione del gruppo dei Volenterosi con Zelensky. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
