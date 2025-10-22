Meloni in Senato | Pieno sostegno a Kiev Non invieremo soldati in Ucraina

AGI - L'Italia non cambia la sua posizione per l' Ucraina. Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ribadisce infatti che “il nostro sostegno al popolo ucraino resta fermo, determinato, nell’unico intento di arrivare alla pace ”. "Non è accettabile l'atteggiamento ambiguo" della Russia, "occorre aumentare la pressione su Mosca ", spiega la premier parlando delle nuove sanzioni "contro il regime" russo. “Contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo, insieme agli Stati Uniti, per definire garanzie di sicurezza robuste, credibili, efficaci nella loro chiaramente capacità di deterrenza, per Kiev e per tutti noi", aggiunge. 🔗 Leggi su Agi.it

