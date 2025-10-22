Meloni in Senato | Pieno sostegno a Kiev Non invieremo soldati in Ucraina
AGI - L'Italia non cambia la sua posizione per l' Ucraina. Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ribadisce infatti che “il nostro sostegno al popolo ucraino resta fermo, determinato, nell’unico intento di arrivare alla pace ”. "Non è accettabile l'atteggiamento ambiguo" della Russia, "occorre aumentare la pressione su Mosca ", spiega la premier parlando delle nuove sanzioni "contro il regime" russo. “Contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo, insieme agli Stati Uniti, per definire garanzie di sicurezza robuste, credibili, efficaci nella loro chiaramente capacità di deterrenza, per Kiev e per tutti noi", aggiunge. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Le comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre. La premier parlerà alla Camera alle 16,15. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: 'Pieno sostegno a Kiev, l'Italia non invierà soldati in territorio ucraino' - "L'Italia non prevede l'invio di soldati nel territorio ucraino". Si legge su ansa.it
Meloni: sostegno fermo all’Ucraina, ma la pace deve essere giusta. Pronti a contribuire alla stabilità in Medio Oriente” - L’intervento della premier In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre: nessun invio di truppe italiane a Kiev, apertura, invece, a una possibile partecipazione a una forza internazionale di st ... Lo riporta msn.com
Meloni al Senato in diretta, le comunicazioni sul Consiglio Europeo: sostegno a Kiev, dazi e pace a Gaza i dossier sul tavolo - Le comunicazioni di Giorgia Meloni in diretta dal Senato a partire dalle ore 9:30, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre ... Scrive fanpage.it