Meloni in Senato | Pieno sostegno a Kiev Non invieremo soldati in Ucraina

AGI - L'Italia non cambia la sua posizione per l' Ucraina. Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ribadisce infatti che “il nostro  sostegno al popolo ucraino  resta  fermo, determinato, nell’unico intento di arrivare alla  pace ”. "Non è accettabile l'atteggiamento ambiguo" della  Russia, "occorre  aumentare la pressione su Mosca ", spiega la premier parlando delle nuove  sanzioni  "contro il regime" russo. “Contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo, insieme agli  Stati Uniti, per definire  garanzie di sicurezza robuste, credibili, efficaci  nella loro chiaramente capacità di  deterrenza, per  Kiev  e per tutti noi", aggiunge. 🔗 Leggi su Agi.it

