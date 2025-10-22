Meloni in Senato | Non invieremo soldati italiani a Kiev e conferma apertura su riconoscimento Palestina ma senza Hamas

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le comunicazioni in Senato della premier in vista del Consiglio europeo di domani Comunicazioni in Senato da parte di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani. Meloni ha affrontato diversi temi, tra cui quelli geopolitici, confermando che l'Italia "non invierà soldati a Kiev" e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

meloni in senato non invieremo soldati italiani a kiev e conferma apertura su riconoscimento palestina ma senza hamas

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni in Senato: "Non invieremo soldati italiani a Kiev", e conferma apertura su riconoscimento Palestina, ma "senza Hamas"

News recenti che potrebbero piacerti

Meloni al Senato: "Non invieremo soldati italiani a Kiev. Palestina? Nessun riconoscimento con Hamas al potere" - VIDEO - Sul fronte mediorientale, Meloni ha chiarito la posizione del governo sul riconoscimento dello Stato di Palestina: "È indispensabile che Hamas non abbia alcun ruolo nella governance transitoria o nel ... Secondo affaritaliani.it

meloni senato invieremo soldatiMeloni in Senato: “Sostegno all’Ucraina, ma non invieremo i nostri soldati a Kiev” - La premier ribadisce la posizione italiana sul conflitto e accusa la Russia di tattiche dilatorie nelle trattative per la pace ... Secondo ilfattoquotidiano.it

meloni senato invieremo soldatiMeloni: non invieremo soldati in Ucraina - "Pieno sostegno a Kiev, ma l'Italia non invierà soldati in territorio ucraino". Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Senato Invieremo Soldati