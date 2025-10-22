Meloni in Senato | Non invieremo soldati italiani a Kiev e conferma apertura su riconoscimento Palestina ma senza Hamas - DIRETTA
Le comunicazioni in Senato della premier in vista del Consiglio europeo di domani Comunicazioni in Senato da parte di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani. Meloni ha affrontato diversi temi, tra cui quelli geopolitici, confermando che l'Italia "non invierà soldati a Kiev" e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
