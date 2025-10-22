Meloni in Senato | cosa ha detto la premier su Gaza e Ucraina
Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per il «piano in 20 punti sulla crisi mediorientale», ringraziando «tutti i mediatori per lo sforzo diplomatico, Egitto, Qatar e Turchia soprattutto al presidente degli Usa Donald Trump che ha dedicato energie straordinarie per raggiungere quello che è un suo indiscutibile successo». Meloni ha rivendicato il ruolo dell’Italia nella gestione della situazione a Gaza, sottolineando che «l’Italia continua a svolgere un lavoro intenso che la pone al primo posto tra le nazioni occidentali ed è pronta a incrementare il suo sforzo», aggiungendo che «da troppe parti, soprattutto per interesse, si finge di non vederlo o si tenta di negarlo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre. La premier parlerà alla Camera alle 16,15. - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso integrale di Meloni in Senato - Gaza, Ucraina e investimenti nella difesa tra gli argomenti trattati dalla premier nel suo intervento a Palazzo Madama, alla vigilia del Consiglio europeo ... ilfoglio.it scrive
Meloni in Senato: «L'Italia non invierà suoi soldati in Ucraina. Senza Hamas pronti a riconoscere la Palestina» - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Secondo ilgazzettino.it
Meloni in Parlamento: "Con noi l'Italia è in serie A. Nessun soldato a Kiev, riconosciamo la Palestina solo senza Hamas" - La premier è intervenuta in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo: "Siamo tornati dove meritiamo di stare". Riporta today.it