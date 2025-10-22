Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per il «piano in 20 punti sulla crisi mediorientale», ringraziando «tutti i mediatori per lo sforzo diplomatico, Egitto, Qatar e Turchia soprattutto al presidente degli Usa Donald Trump che ha dedicato energie straordinarie per raggiungere quello che è un suo indiscutibile successo». Meloni ha rivendicato il ruolo dell’Italia nella gestione della situazione a Gaza, sottolineando che «l’Italia continua a svolgere un lavoro intenso che la pone al primo posto tra le nazioni occidentali ed è pronta a incrementare il suo sforzo», aggiungendo che «da troppe parti, soprattutto per interesse, si finge di non vederlo o si tenta di negarlo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni in Senato: cosa ha detto la premier su Gaza e Ucraina