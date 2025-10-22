Meloni in Senato | cosa ha detto la premier su Gaza e Ucraina

Lettera43.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per il «piano in 20 punti sulla crisi mediorientale», ringraziando «tutti i mediatori per lo sforzo diplomatico, Egitto, Qatar e Turchia soprattutto al presidente degli Usa Donald Trump che ha dedicato energie straordinarie per raggiungere quello che è un suo indiscutibile successo». Meloni ha rivendicato il ruolo dell’Italia nella gestione della situazione a Gaza, sottolineando che «l’Italia continua a svolgere un lavoro intenso che la pone al primo posto tra le nazioni occidentali ed è pronta a incrementare il suo sforzo», aggiungendo che «da troppe parti, soprattutto per interesse, si finge di non vederlo o si tenta di negarlo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

meloni in senato cosa ha detto la premier su gaza e ucraina

© Lettera43.it - Meloni in Senato: cosa ha detto la premier su Gaza e Ucraina

News recenti che potrebbero piacerti

meloni senato cosa haIl discorso integrale di Meloni in Senato - Gaza, Ucraina e investimenti nella difesa tra gli argomenti trattati dalla premier nel suo intervento a Palazzo Madama, alla vigilia del Consiglio europeo ... ilfoglio.it scrive

meloni senato cosa haMeloni in Senato: «L'Italia non invierà suoi soldati in Ucraina. Senza Hamas pronti a riconoscere la Palestina» - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Secondo ilgazzettino.it

meloni senato cosa haMeloni in Parlamento: "Con noi l'Italia è in serie A. Nessun soldato a Kiev, riconosciamo la Palestina solo senza Hamas" - La premier è intervenuta in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo: "Siamo tornati dove meritiamo di stare". Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Senato Cosa Ha