Meloni in Parlamento | Con noi l' Italia è in serie A Nessun soldato a Kiev riconosciamo la Palestina solo senza Hamas
Ucraina e Gaza, ma non solo. Anche un'Italia da "Serie A". La premier Giorgia Meloni è intervenuta in Senato per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025. Diversi i temi toccati dalla presidente del Consiglio, che ha escluso l'invio di soldati. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci auguriamo che domani in Parlamento la presidente Meloni chiarisca il post di Trump dal quale sembrerebbe che lei si faccia dettare l’agenda, su questione delicate come sono l’intenzione di sfidare la Ue contrattando direttamente con gli Stati Uniti i dazi e - facebook.com Vai su Facebook
Ogni giorno Meloni si alza e sa che dovrà fare la vittima o evocare complotti per coprire il nulla del suo Governo di Ministri che fermano treni, accusano chiodi, si fanno scudare dal Parlamento sulle accuse di truffa sui fondi Covid. Che altro dovrebbe fare? Tre - X Vai su X
Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo - La presidente del Consiglio informa prima il Senato e poi la Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì 23 ottobre ... Segnala ilfoglio.it
Meloni in vista del Consiglio Ue, le comunicazioni in Parlamento su dazi e Ucraina - Poco prima di arrivare in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, Giorgia Meloni ... repubblica.it scrive
Meloni, Italia in Ue forte di una stabilità politica rara - "Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre ancora una volta arriva in un frangente internazionale estremamente complesso" e l'Italia si presenta "forte di una stabilità politica rara nella storia ... ansa.it scrive