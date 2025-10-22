Meloni in Parlamento | Con noi l' Italia è in serie A Nessun soldato a Kiev riconosciamo la Palestina solo senza Hamas

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ucraina e Gaza, ma non solo. Anche un'Italia da "Serie A". La premier Giorgia Meloni è intervenuta in Senato per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025. Diversi i temi toccati dalla presidente del Consiglio, che ha escluso l'invio di soldati. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni parlamento italia 232Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo - La presidente del Consiglio informa prima il Senato e poi la Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì 23 ottobre ... Segnala ilfoglio.it

meloni parlamento italia 232Meloni in vista del Consiglio Ue, le comunicazioni in Parlamento su dazi e Ucraina - Poco prima di arrivare in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, Giorgia Meloni ... repubblica.it scrive

meloni parlamento italia 232Meloni, Italia in Ue forte di una stabilità politica rara - "Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre ancora una volta arriva in un frangente internazionale estremamente complesso" e l'Italia si presenta "forte di una stabilità politica rara nella storia ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Parlamento Italia 232