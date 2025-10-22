Meloni in Parlamento | Con noi l' Italia è in serie A Nessun soldato a Kiev riconosciamo la Palestina solo senza Hamas

Ucraina e Gaza, ma non solo. Anche un'Italia da "Serie A". La premier Giorgia Meloni è intervenuta in Senato per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025. Diversi i temi toccati dalla presidente del Consiglio, che ha escluso l'invio di soldati. 🔗 Leggi su Today.it