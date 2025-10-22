Giorgia Meloni durante le repliche al Senato e alla Camera ha risposto in maniera diretta ai rappresentati del Movimento 5 stelle, sottolineando le contraddizioni e le ipocrisie dei loro interventi. In particolare, ha replicato alla senatrice Alessandra Maiorino anche sul tema delle piazze sollevato dall'esponente del M5s, quando l'ha voluta " ringraziare " perché " ha detto una cosa importante e onesta: lei ha detto che le piazze erano contro di me. Esatto. Allora mi dica lei, quale è il cinismo di usare la sofferenza di un popolo per cercare di raggranellare voti e per cercare di fare propaganda? Perché non è il mio modo di fare politica ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni in Aula asfalta il M5S punto per punto: ecco cosa ha detto