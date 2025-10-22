Meloni in Aula asfalta il M5S punto per punto | ecco cosa ha detto

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni durante le repliche al Senato e alla Camera ha risposto in maniera diretta ai rappresentati del Movimento 5 stelle, sottolineando le contraddizioni e le ipocrisie dei loro interventi. In particolare, ha replicato alla senatrice Alessandra Maiorino anche sul tema delle piazze sollevato dall'esponente del M5s, quando l'ha voluta " ringraziare " perché " ha detto una cosa importante e onesta: lei ha detto che le piazze erano contro di me. Esatto. Allora mi dica lei, quale è il cinismo di usare la sofferenza di un popolo per cercare di raggranellare voti e per cercare di fare propaganda? Perché non è il mio modo di fare politica ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

meloni in aula asfalta il m5s punto per punto ecco cosa ha detto

© Ilgiornale.it - Meloni in Aula asfalta il M5S punto per punto: ecco cosa ha detto

Leggi anche questi approfondimenti

meloni aula asfalta m5sConte in Aula regala alla premier libro M5s con dedica "Governo Meloni 3 anni di tasse" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it

meloni aula asfalta m5sMeloni, M5s stilava liste proscrizione cronisti, non dia lezioni - Non voglio tornare a Grillo ma mi chiedo se sia possibile prendere lezione dal M5s che oggi scende in piazza e ieri stilava le liste di proscrizione dei giornalisti che non piacevano". Riporta ansa.it

meloni aula asfalta m5sMeloni a M5s: Non sono scappata da conferenza stampa ma andata a funerale carabinieri, applauso Aula - La replica della Presidente del Consiglio in Aula al Senato nel dibattito sul prossimo Consiglio europeo. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Aula Asfalta M5s