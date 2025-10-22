Meloni | Hamas disarmato e senza ruolo in Palestina Su Gaza Italia in prima linea rende giustizia delle menzogne

Parole chiare su Ucraina, Medioriente, clima, immigrazione e o principali dossier internazionali quelle della premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Un appuntamento strategico che vede l’Italia – ha detto – presentarsi “forte di una stabilità politica rara nella storia repubblicana”. Nel corso dell’intervento la premier ha sottolineando che gli “indicatori economici e finanziari solidi la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori”. Meloni: su Kiev la nostra posizione non cambia, nessun soldato. Su Kiev – ha scandito nell’aula quasi al completo di Palazzo Madama con accanto il vicepremier Matteo Salvini e- – “la nostra posizione non cambia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

