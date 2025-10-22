“Il rafforzamento della difesa richiede soluzioni finanziarie ancora più ambiziose. Chiediamo fin d’ora di aprire un dibattito sulla possibilità di rendere permanente la flessibilità del Patto di stabilità e crescita con riferimento agli investimenti in questo settore”. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì, in cui i capi di Stato e di governo discuteranno, tra le altre cose, degli investimenti comuni per il riarmo. La premier assicura che le spese militari non andranno a discapito di altri settori: “L’Italia ha già cominciato il percorso di rafforzamento della sua difesa, aderendo ai finanziamenti agevolati previsti dal piano Safe, Security action for Europe, con l’assegnazione di 14,9 miliardi di euro, il che ci consente – come abbiamo annunciato e come dimostra la legge di bilancio – di rafforzare la nostra difesa senza distogliere un solo euro dalle altre priorità che il governo si è dato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Flessibilità per la difesa va resa permanente, nemmeno un euro tolto da altro. Aumentare la pressione su Mosca”