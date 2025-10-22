Meloni d' Ucraina Si affida a Trump imprescindibile Schlein chiede il soccorso di Franceschini L' attesa per le repliche

Arrivano gli alleati. Giorgia Meloni si affida a Trump ed Elly Schlein a Franceschini. Oggi, al Senato, per il Pd, parla Franceschini, il Delano Roosevelt di Ferrara. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni d'Ucraina. Si affida a Trump "imprescindibile". Schlein chiede il soccorso di Franceschini. L'attesa per le repliche

