Meloni da cortigiana a cheerleader | stavolta è una grillina ad esagerare E in aula è bagarre video

“Abbiamo dovuto vederla nelle vesti di cheerleader del Presidente di un altro Paese, invece di mantenere la schiena dritta. Sulla Palestina ha accettato che il gioco lo conducesse Trump, cosa che sta avvenendo anche sull’Ucraina”, ha detto questa mattina in aula Alessandra Maiorino, del M5s, nel corso della relazione della premier sul Consiglio europeo su Kiev. La reazione per quel termine forte è arrivata subito, dai banchi di Fratelli d’Italia, che hanno stigmatizzato l’uso di quel termine che a tutti è apparso eccessivo e forse sessista. A questo punto La Russa è stato costretto a richiamare all’ordine l’Aula per le grida di protesta: “Il tentativo di creare tensione oggi non funziona, l’Aula è tranquilla”, ha detto La Russa, giudicando non offensivo il termine usato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

