– Il dibattito attorno al contributo delle banche rappresenta uno degli ostacoli principali all’approvazione della manovra economica in Senato. Il confronto tra l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e i principali istituti di credito si è protratto anche nelle ultime ore, con l’obiettivo di giungere a un accordo che garantisca al tempo stesso stabilità finanziaria e risorse per le priorità sociali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che «un dialogo franco e costruttivo» è in corso, esprimendo gratitudine alle banche per la collaborazione dimostrata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Meloni costretta alla retromarcia”: clamoroso, la decisione della premier