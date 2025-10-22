Meloni | ‘aumentare la pressione su Putin finché non sarà pronto per la pace’

Finora l'Ue e i suoi Stati membri hanno fornito 177,5 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina, 63,2 dei quali sotto forma di sostegno militare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘aumentare la pressione su Putin finché non sarà pronto per la pace’

Argomenti simili trattati di recente

Prelievi su banche e assicurazioni: così Meloni cerca i soldi per aumentare gli stipendi - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni fa cassa alzando le tasse sui proprietari di casa, dopo averli illusi per anni che il mattone non si toccava. L’aumento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi è inaccettabile e grava anche sul settore turistico: ci sono tantissimi cittadini che af - X Vai su X

Guerra Ucraina, Meloni in diretta alla Camera. Saltato il vertice di Budapest tra Donald e Putin - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... ilmessaggero.it scrive

Meloni in vista del Consiglio UE: “pressione sulla Russia finchè Putin non farà pace”. Ma la questione asset resta divisiva - Bisogna “aumentare la pressione sull’economia della Russia e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto per la pace“. Da strettoweb.com

Guerra Ucraina, strappo sui diktat russi per la tregua: salta il vertice di Budapest tra Donald e Putin - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Come scrive ilmattino.it