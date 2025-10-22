Meloni attacca il M5S in Senato | Ieri liste di proscrizione oggi paladini della libertà di stampa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel contesto della replica successiva al dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo, ha offerto una riflessione tagliente e profondamente critica sull’atteggiamento politico e l’approccio alla libertà di stampa da parte del Movimento 5 Stelle. Il suo intervento ha toccato nervi scoperti del dibattito pubblico italiano, mettendo in discussione la coerenza e l’obiettività di certe mobilitazioni e denunce. Meloni ha espresso con chiarezza la sua riluttanza a cadere in polemiche sterili, affermando: “ Non voglio tornare a Grillo “, ma ha immediatamente utilizzato l’azione contemporanea del Movimento 5 Stelle, che scendeva in piazza, in contrasto con le sue azioni passate, quando “ stilava le liste di proscrizione dei giornalisti che non piacevano “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

