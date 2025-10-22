Meloni attacca il M5S in Senato | Ieri liste di proscrizione oggi paladini della libertà di stampa
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel contesto della replica successiva al dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo, ha offerto una riflessione tagliente e profondamente critica sull’atteggiamento politico e l’approccio alla libertà di stampa da parte del Movimento 5 Stelle. Il suo intervento ha toccato nervi scoperti del dibattito pubblico italiano, mettendo in discussione la coerenza e l’obiettività di certe mobilitazioni e denunce. Meloni ha espresso con chiarezza la sua riluttanza a cadere in polemiche sterili, affermando: “ Non voglio tornare a Grillo “, ma ha immediatamente utilizzato l’azione contemporanea del Movimento 5 Stelle, che scendeva in piazza, in contrasto con le sue azioni passate, quando “ stilava le liste di proscrizione dei giornalisti che non piacevano “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#ottoemezzo Sul caso Ranucci, Paolo Berizzi attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein: "Danneggia la nazione, non è super partes e paragona opposizione ad Hamas" - X Vai su X
#ottoemezzo Sul caso Ranucci, Paolo Berizzi attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein: "Danneggia la nazione, non è super partes e paragona opposizione ad Hamas" Vai su Facebook
Meloni attacca il M5S in Senato: “Ieri liste di proscrizione, oggi paladini della libertà di stampa” - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel contesto della replica successiva al dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio ... Secondo thesocialpost.it
Meloni, M5s stilava liste proscrizione cronisti, non dia lezioni - Non voglio tornare a Grillo ma mi chiedo se sia possibile prendere lezione dal M5s che oggi scende in piazza e ieri stilava le liste di proscrizione dei giornalisti che non piacevano". Come scrive ansa.it
Meloni d'Ucraina. Si affida a Trump "imprescindibile". Schlein chiede il soccorso di Franceschini. L'attesa per le repliche - Parla a Senato e Camera e presenta una risoluzione a traino dell'America, Schlein chiede all'ex ministro della Cultura di sfidare Meloni e parlare di intervenire per il Pd. Segnala ilfoglio.it