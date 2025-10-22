Meloni alla Camera in diretta | Gravi parole di Schlein su Ranucci getta ombre sull’Italia

In corso le comunicazioni di Giorgia Meloni in diretta dalla Camera in vista del prossimo Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre. La premier ha dichiarato: "Non invieremo soldati italiani in Ucraina", e su Gaza ha aggiunto: "Pronti a partecipare a forza militare internazionale in Palestina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni in Senato: «Su Ranucci fango da Schlein, getta ombre sull'Italia. Gaza? Opposizioni più fondamentaliste di Hamas» - Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare- Secondo ilmessaggero.it

Meloni sbotta rivolta a Schlein: “Ci accosta ai terroristi, dichiarazioni gravissime. Così getta ombre sull’Italia” – Video - Alla Camera, in sede di replica alle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, la presidente del Consiglio si è rivolta a Giuseppe Pro ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Meloni, "rissa" alla Camera con Conte e Schlein. La premier: "Segretaria Pd getta ombre sull'Italia” - Lei da tre anni ci racconta un film a colori ma da tre anni l'Italia è in bianco e nero". Secondo affaritaliani.it