Meloni al Senato | Sostegno fermo all’Ucraina ma nessun soldato italiano in guerra
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia conferma la linea a favore di Kiev. L’Italia non cambia rotta sul fronte ucraino. Nel suo intervento al Senato, in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che il sostegno al popolo ucraino resta saldo e determinato, con un unico obiettivo: raggiungere una pace giusta e duratura. “ Non è accettabile l’atteggiamento ambiguo della Russia ”, ha dichiarato la premier, sottolineando la necessità di “aumentare la pressione su Mosca” attraverso nuove sanzioni contro il regime russo. Meloni ha inoltre ricordato il lavoro svolto insieme agli Stati Uniti per costruire garanzie di sicurezza solide e credibili per Kiev e per l’intera Europa: “Vogliamo un sistema di deterrenza efficace, fondato sulla forza dell’esercito ucraino e su un meccanismo politico ispirato all’articolo 5 della Nato, oltre a una rete di cooperazione tra i Paesi volenterosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre. La premier parlerà alla Camera alle 16,15. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in Senato: "Pieno sostegno a Kiev. Non invieremo soldati in Ucraina" - Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ribadisce infatti che “il nostro sostegn ... Segnala msn.com
Meloni: sostegno fermo all’Ucraina, ma la pace deve essere giusta. Pronti a contribuire alla stabilità in Medio Oriente” - L’intervento della premier In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre: nessun invio di truppe italiane a Kiev, apertura, invece, a una possibile partecipazione a una forza internazionale di st ... Secondo msn.com
Meloni al Senato in diretta, le comunicazioni sul Consiglio Europeo: sostegno a Kiev, dazi e pace a Gaza i dossier sul tavolo - Le comunicazioni di Giorgia Meloni in diretta dal Senato a partire dalle ore 9:30, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre ... Lo riporta fanpage.it