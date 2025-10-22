Meloni al Senato | Sostegno fermo all’Ucraina ma nessun soldato italiano in guerra

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia conferma la linea a favore di Kiev. L’Italia non cambia rotta sul fronte ucraino. Nel suo intervento al Senato, in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che il sostegno al popolo ucraino resta saldo e determinato, con un unico obiettivo: raggiungere una pace giusta e duratura. “ Non è accettabile l’atteggiamento ambiguo della Russia ”, ha dichiarato la premier, sottolineando la necessità di “aumentare la pressione su Mosca” attraverso nuove sanzioni contro il regime russo. Meloni ha inoltre ricordato il lavoro svolto insieme agli Stati Uniti per costruire garanzie di sicurezza solide e credibili per Kiev e per l’intera Europa: “Vogliamo un sistema di deterrenza efficace, fondato sulla forza dell’esercito ucraino e su un meccanismo politico ispirato all’articolo 5 della Nato, oltre a una rete di cooperazione tra i Paesi volenterosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

