Meloni al Senato | Riconoscimento Palestina solo se Hamas sarà escluso dal governo – la diretta
Le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Negli interventi della premier, in mattinata al Senato e poi alla Camera, soprattutto i temi esteri come il Medio Oriente e l’ Ucraina. Ma anche tanto altro. Ecco tutte le notizie in diretta. Meloni, le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo – la diretta Inizio diretta: 221025 09:30 Fine diretta: 221025 21:30 09:30 221025 Meloni al Senato per comunicazioni in Aula in vista del Consiglio europeo La premier Giorgia Meloni è arrivata al Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
