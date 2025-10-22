Meloni al Senato | Nessun soldato italiano a Kiev E sulla Palestina | nessun riconoscimento finché c’è Hamas
Nel suo intervento al Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, Giorgia Meloni ha delineato con tono deciso la posizione dell’Italia sui principali dossier internazionali. L’aula era gremita, i ministri quasi al completo, e la premier ha rivendicato che l’Italia arriva a Bruxelles “forte di una stabilità politica rara nella storia repubblicana ”, in grado di “ essere protagonista in Europa in un momento estremamente complesso”. Ha parlato di un Paese solido sul piano economico e politico, spiegando che “gli indicatori ci danno ragione: l’Italia è un Paese credibile e attrattivo per gli investitori ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
