Nel suo intervento al Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, Giorgia Meloni ha delineato con tono deciso la posizione dell’Italia sui principali dossier internazionali. L’aula era gremita, i ministri quasi al completo, e la premier ha rivendicato che l’Italia arriva a Bruxelles “forte di una stabilità politica rara nella storia repubblicana ”, in grado di “ essere protagonista in Europa in un momento estremamente complesso”. Ha parlato di un Paese solido sul piano economico e politico, spiegando che “gli indicatori ci danno ragione: l’Italia è un Paese credibile e attrattivo per gli investitori ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni al Senato: “Nessun soldato italiano a Kiev. E sulla Palestina: nessun riconoscimento finché c’è Hamas”