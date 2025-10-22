Meloni al Parlamento | Nessun soldato in Ucraina Pronti a riconoscere Palestina se Hamas verrà disarmato

La premier riferisce alle Camere prima del Consiglio Ue del 23 e 24 ottobre: confermato il sostegno a Kiev, no a truppe italiane sul campo, apertura sul riconoscimento della Palestina. Chiesto a Bruxelles di rendere permanente la flessibilità di bilancio per la difesa e un cambio di approccio sulla legge sul clima. Per il testo completo delle comunicazioni di Giorgia Meloni al Parlamento, clicca qui sotto.. Consiglio Ue 23-24 ottobre 2025 - Comunicazione alle Camere.pdf. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni al Parlamento: «Nessun soldato in Ucraina. Pronti a riconoscere Palestina se Hamas verrà disarmato»

