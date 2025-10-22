Meloni a Senato | Italia torna in Serie A

9.56 Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la premier Meloni afferma che "l'Italia si presenta a questo appuntamento forte di una stabilità politica rara". Riconoscimenti riportano l'Italia dove deve stare:in A " Sul M.Oriente: da Italia "sforzo unico, sono orgogliosa". Disarmare Hamas, come da piano di pace, "che è indiscutibile successo di Trump"."Pronti a riconoscere Stato Palestina" se condizioni rispettate. "Pronti a contribuire coi Carabinieri" alla sicurezza: ci sarà passaggio in Aula, spero contributo tutti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it