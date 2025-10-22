Meloni a M5s | Non sono scappata da conferenza stampa ma andata a funerale carabinieri applauso Aula – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La replica della Presidente del Consiglio in Aula al Senato nel dibattito sul prossimo Consiglio europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Dopo tre anni di Governo Meloni non solo le accise sulla benzina sono ovviamente ancora in vigore ma con l’ultima manovra di bilancio saliranno sul diesel. Complimenti Presidente, un altro record di cui (non) andare fieri. - facebook.com Vai su Facebook
Ho visto molte leggi di bilancio. Una roba così mediocre, mai! Una paccottiglia di misure inutili, talvolta dannose, messe insieme senza uno straccio di visione Paese. Le manovre si fanno tagliando gli sprechi ma con la Meloni sono aumentati i soldi per il CNE - X Vai su X