Meloni a M5s | Non sono scappata da conferenza stampa ma andata a funerale carabinieri applauso Aula – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La replica della Presidente del Consiglio in Aula al Senato nel dibattito sul prossimo Consiglio europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Meloni M5s Sono Scappata