Meloni a Faraone Iv | Mi paragona a Gollum ma stia tranquillo che per mantenere il potere non farò come molti dei miei predecessori

22 ott 2025

“Lei con il solito garbo mi ha paragonato a Gollum, ma temo che lei non abbia letto il Signore degli anelli. Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Stia tranquillo che io per mantenere il potere non sarò mai disposta a fare quello che ho visto fare a molti dei miei predecessori”. Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo al deputato di Italia viva, Davide Faraone, alludendo probabilmente al leader e fondatore del partito di cui lo stesso Faraone fa parte, vale a dire Matteo Renzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

