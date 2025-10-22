Meglio che non dica nulla Non so più cosa fare devo accettarlo e non ho altra scelta | Noa Lang contro Conte

“ Meglio che non dica nulla. Penso che ogni calciatore voglia giocare, no? Credo che questo dica tutto”. Noa Lang sbotta e si scaglia contro Antonio Conte nel corso di un’intervista dopo Psv-Napoli finita 6-2 in favore degli olandesi ai microfoni di Ziggo Sport. Per Lang era una partita speciale, visto che al Psv ha giocato nelle due stagioni prima di arrivare al Napoli, segnando 11 gol e 10 assist nell’ultimo campionato di Eredivisie. L’olandese è stato accolto da un lungo applauso del pubblico di casa e con toni scherzosi dai suoi ex compagni, ma è sceso in campo soltanto per mezz’ora (accolto ancora una volta da un’ovazione da parte dei suoi ex tifosi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

