Medvedev esulta come Dimarco poi si scusa con l’avversario
Daniil Medvedev passa il primo turno dell’ATP di Vienna battendo, al termine di una battaglia durata due ore e venti minuti, Nuno Borges 6-4 6-7(7) 6-2. Nel primo set il russo si lascia andare ad un’esultanza vistosa (vi ricorda qualcuno?) e poi con un cenno si scusa con il portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
