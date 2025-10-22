Medvedev esulta come Dimarco poi si scusa con l’avversario

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev passa il primo turno dell’ATP di Vienna battendo, al termine di una battaglia durata due ore e venti minuti, Nuno Borges 6-4 6-7(7) 6-2. Nel primo set il russo si lascia andare ad un’esultanza vistosa (vi ricorda qualcuno?) e poi con un cenno si scusa con il portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

