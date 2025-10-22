Mediterranea don Ciotti | A giudizio per omissione di soccorso dovrebbero andare le istituzioni
Presente in aula per la prima udienza del processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che vede imputati i fondatori dell’ong, don Luigi Ciotti attacca: “L’Italia ha scelto la politica della disumanità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
«Se l’umanità è reato, e la disumanità ragion di Stato, siamo alla fine dell’etica. Stiamo abdicando a tutti i principi della democrazia». Così don Luigi Ciotti ha accompagnato oggi i nostri attivisti alla prima udienza del processo per il caso #MaerskEtienne a Ra - X Vai su X
Comincia oggi, martedì 21 ottobre, a Ragusa, il processo a sei componenti della nave Mare Jonio dell’Ong Mediterranea Saving Humans, accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico sull’Immigrazione) per av - facebook.com Vai su Facebook
Processo all'equipaggio di Mare Jonio, in aula anche Don Ciotti - C'è anche don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e Gruppo Abele, accanto agli imputati del processo 'Mare Jonio' che si apre a Ragusa. Si legge su rainews.it
Al via il processo Mare Jonio, Don Ciotti dalla parte di Luca Casarini e degli altri imputati: “L’umanità è reato?” - A Ragusa si apre il procedimento contro 6 attivisti della Ong Mediterranea Saving Humans accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. dire.it scrive
Intervista di Sergio Scandura a don Luigi Ciotti sul processo alla ONG Mediterranea - Prima udienza al tribunale di Ragusa per il processo ai sei imputati della ONG Mediterranea, accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, per il soccorso di 27 naufraghi che er ... Da radioradicale.it