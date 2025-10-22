mediobanca apre una filiale in viale cavour

Mediobanca Premier rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna con l’inaugurazione della nuova filiale nel cuore di Ferrara, in viale Cavour, 90. La presenza di Mediobanca Premier anche a Ferrara conferma l’interesse verso un territorio che si distingue per una rete vivace di professionisti, un tessuto di piccole e medie imprese e di importanti distretti industriali che la banca può affiancare al meglio nelle scelte di gestione del patrimonio personale e aziendale, grazie a una piattaforma di Wealth management di assoluto livello e a una consulenza sempre più specializzata e vicina alle esigenze locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

