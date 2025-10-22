Mediobanca apre una filiale in viale Cavour
Mediobanca Premier rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna con l’inaugurazione della nuova filiale nel cuore di Ferrara, in viale Cavour, 90. La presenza di Mediobanca Premier anche a Ferrara conferma l’interesse verso un territorio che si distingue per una rete vivace di professionisti, un tessuto di piccole e medie imprese e di importanti distretti industriali che la banca può affiancare al meglio nelle scelte di gestione del patrimonio personale e aziendale, grazie a una piattaforma di Wealth management di assoluto livello e a una consulenza sempre più specializzata e vicina alle esigenze locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo l’uscita dell’ad verso Mediobanca, la sgr controllata da Banco Bpm apre il dossier sulla successione. - facebook.com Vai su Facebook
#Mps-#Mediobanca, Lovaglio apre i cantieri della integrazione e schiera un pool di consulenti internazionali. Ecco i progetti sul tavolo @Luca_Gualtieri1 - X Vai su X
Mediobanca apre una filiale in viale Cavour - Romagna con l’inaugurazione della nuova filiale nel cuore di Ferrara, in viale ... Scrive msn.com
Mps-Mediobanca, si apre il cantiere integrazione. Grilli-Mulone in pole per il vertice - Oggi a Siena il primo incontro con i top manager di Mediobanca. Riporta msn.com
Mediobanca, Nagel apre una sede a Francoforte per l’advisory alle medie imprese - Dopo il lancio di Mediobanca Premier, Alberto Nagel prosegue nella realizzazione del piano industriale che prevede anche il rafforzamento della piattaforma di corporate&investment banking (cib) ... milanofinanza.it scrive