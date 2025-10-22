Medio Oriente perché Trump dopo Doha e Gaza dovrebbe fare un passo indietro
Per suggellare il recente accordo di pace per Gaza, il presidente Donald Trump ha invitato gli stati arabi a trovare un nuovo compromesso con Israele. Nonostante le promesse iniziali, la versione finale dell’intesa prevede un linguaggio più blando riguardo al futuro stato palestinese e solo un ritiro parziale delle truppe israeliane dalla Striscia. La tensione è rimasta alta dopo il missile israeliano su Doha, episodio che ha scosso gli stati arabi e messo Trump in una posizione delicata. Il presidente, già sotto pressione, ha cercato di rassicurare i partner del Golfo offrendo al Qatar una garanzia formale di sicurezza, un passo senza precedenti per un presidente degli Stati Uniti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
