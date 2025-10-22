MediCinema | presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 i risultati di due progetti di Cineterapia

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la collaborazione fra La Festa del Cinema di Roma e MediCinema. Questa mattina sono stati presentati i risultati di due studi scientifici di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica legati alla Cineterapia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

