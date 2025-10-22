Medici di famiglia si vaccinano contro l' influenza | Fondamentale proteggersi per tutelare anche gli altri

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medici di famiglia e rappresentanti delle istituzioni hanno inaugurato ieri (martedì 21 ottobre), a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici, la campagna vaccinale 20252026 con un gesto simbolico di responsabilità collettiva. Quest’anno, come ha spiegato Luigi Tramonte, segretario regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

medici famiglia vaccinano controFino al 31 gennaio è possibile vaccinarsi contro l'influenza in farmacia - Non si potranno somministrare invece i farmaci contro Covid, "fuoco di sant'Antonio" e malattie dovute allo pneumococco ... Scrive rainews.it

medici famiglia vaccinano controVaccino antinfluenzale, partenza col botto. Quasi 120mila toscani già vaccinati. Ritardi per il Covid - Anti Covid partita in ritardo a causa dell’arrivo rallentato delle iniezioni aggiornate all’ultima vari ... Secondo lanazione.it

medici famiglia vaccinano controInfluenza, corsa al vaccino: «L'allerta è alta, alla luce di quanto sta accadendo in Giappone» - Scatta la corsa dei padovani al vaccino contro l'influenza, sono già 30mila coloro che hanno scelto di proteggersi dal male di stagione. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Medici Famiglia Vaccinano Contro