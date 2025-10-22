Medici di famiglia si vaccinano contro l' influenza | Fondamentale proteggersi per tutelare anche gli altri

Medici di famiglia e rappresentanti delle istituzioni hanno inaugurato ieri (martedì 21 ottobre), a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici, la campagna vaccinale 20252026 con un gesto simbolico di responsabilità collettiva. Quest’anno, come ha spiegato Luigi Tramonte, segretario regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

