Mediapart il giornale che ha mandato in galera Sarkozy | È come il capo di un clan

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediapart è il giornale online che per primo rivelò lo scandalo dei soldi della Libia a Nicolas Sarkozy, più di dieci anni fa. Il fondatore Edwy Plenel parla oggi con Il Fatto Quotidiano della sentenza che ha mandato in galera l’ex presidente della Francia. Per lui si tratta di «una doppia vittoria: per la libertà di stampa e per l’indipendenza della giustizia. Senza l’inchiesta a lungo termine di Mediapart, iniziata con le nostre prime rivelazioni nel 2011, la Francia non saprebbe nulla». La rivelazione. Plenel dice che la giustizia «ha fatto proprie le nostre rivelazioni. Non si tratta ovviamente di una sentenza di parte. 🔗 Leggi su Open.online

