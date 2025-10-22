McTominay | Questo è il calcio importante resettare e ripartire

Le parole dello scozzese dopo la sconfitta in Champions. Scott McTominay, centrocampista partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione olandese Ziggo TV, dopo la sconfitta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Argomenti simili trattati di recente

#McTominay in gruppo per la rifinitura! Lo scozzese prova il recupero per #Eindhoven https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/McTominay-in-gruppo-per-la-rifinitura--Lo-scozzese-prova-il-recupero-per-Eindhoven-143464.aspx #PSVNapoli #Napol Vai su Facebook

Napoli, mezzo sorriso per Conte: McTominay recupera per il Psv, Hojlund no. E Lang scalpita #napoli #mctominay #hojlund #lang https://sportmediaset.mediaset.it/calcio/napoli/napoli-mctominay-hojlund-psv_104848932-202502k.shtml?ver=197000000… - X Vai su X

Napoli, come sta McTominay? La risposta di Conte in conferenza - Il giocatore scozzese, così come Hojlund, non ha preso parte al match di campionato contro il Torino. Lo riporta fantacalcio.it

Retroscena McTominay, c'è chi l'ha messo al primo posto al Pallone d'Oro - Scott McTominay è stato il miglior calciatore della Serie A nella classifica del Pallone d'Oro, chiudendo al 18° posto sui trenta finalisti. corrieredellosport.it scrive

Nainggolan: "McTominay buono per il Fanta. Koné? Forte, ma come tanti. Dovbyk un bluff" - “Per il Fantacalcio ci può stare perché fa dei gol, ma io in una stagione ne ho fatti 11 e non mi ... gazzetta.it scrive