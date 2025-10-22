McTominay | Non possiamo perdere la testa o lasciarci prendere da troppi pensieri

Una debacle che rimarrà a lungo negli occhi dei tifosi del Napoli che hanno assistito a una partita-disastro. Uno dei pochissimi a salvarsi è stato Scott McTominay autore di una (inutile) doppietta. Ecco come lo scozzese ha analizzato la prestazione, di seguito le sue parole ai canali Uefa. Le parole di McTominay. « Questo è il calcio, bisogna prenderlo con cautela. Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

