McTominay avverte | Sconfitta? Non possiamo pensare troppo c’è già l’Inter alle porte

Internews24.com | 22 ott 2025

Inter News 24 Le parole di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Scott McTominay ha parlato ai canali ufficiali della Uefa in vista di Napoli Inter. SCONFITTA CONTRO IL PSV – Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. 🔗 Leggi su Internews24.com

