McTominay alza la voce dopo PSV-Napoli | arriva la bacchettata dello scozzese
Il Napoli esce con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven, ma con una certezza in più: Scott McTominay è tornato. Dopo il gol all’esordio in campionato contro il Sassuolo, infatti, il centrocampista scozzese non aveva più trovato la via del gol con la maglia azzurra. Dopo diverse settimane si è sbloccato con una doppietta, seppur in una serata decisamente sfortunata. Il suo ruolo nel Napoli è centrale, non solo in campo. Le sue dichiarazioni a fine partita sono una prova della suo peso all’interno del gruppo. Napoli, McTominay non ci sta: la critica alla squadra. Al termine della disfatta nello stadio del PSV, l’ex centrocampista del Manchester United ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra: “Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
