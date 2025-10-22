McKennie mossa a sorpresa di Tudor per Real Madrid Juve | fuori Locatelli cosa c’è dietro la scelta del texano a centrocampo Ultime

McKennie mossa di Tudor per Real Madrid Juve: escluso Locatelli, cosa c’è dietro la decisione dell’americano a centrocampo. Ultime. Un motore in più per l’impresa, una scelta di muscoli e dinamismo per la notte più difficile. Weston McKennie si candida a un ruolo da protagonista nella super sfida di Champions League che la Juve giocherà questa sera al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid (ore 21:00). Secondo le ultime indiscrezioni, Igor Tudor sarebbe pronto ad affidargli una maglia da titolare nel cuore del centrocampo. PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVE Una scelta di muscoli e dinamismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

