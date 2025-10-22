McDonald’s Italia sottoscritto il primo contratto integrativo aziendale
Roma, 22 ottobre 2025 – Sottoscritto il primo contratto integrativo per i lavoratori diretti di McDonald’s Italia. L’accordo, siglato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e dalla direzione della company statunitense, verrà applicato alle circa 4.000 lavoratrici e lavoratori dei ristoranti diretti a partire dal primo gennaio 2026. L’azienda si è impegnata a promuovere la conoscenza del contratto integrativo nei confronti di tutti i suoi licenziatari, i quali potranno adottare l’accordo per adesione, per dare una copertura alle circa 31.000 lavoratrici e lavoratori impiegati sotto il marchio a livello nazionale nei diversi punti vendita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
