Maxxine Dupri non ha lasciato la puntata di WWE Raw come Campionessa Intercontinentale Femminile, ma questo non segna la fine del suo percorso verso un’eventuale conquista del titolo. Durante lo show, Dupri ha affrontato Becky Lynch e ha ottenuto una vittoria per squalifica (DQ) dopo che Lynch l’ha colpita con la cintura. Secondo le regole, un titolo non può cambiare di mano per DQ, il che significa che la wrestler irlandese è rimasta la campionessa. Nel backstage, Dupri ha espresso le sue sensazioni riguardo alla vittoria, ottenuta nella sua città natale, Sacramento, in California. Pur essendo frustrata per non aver conquistato il titolo, si è detta convinta che il suo momento arriverà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Maxxine Dupri: “Non ho vinto il titolo, ma non mi arrendo”