Buona la prima, ecco la seconda delle iniziative ’green’ che puntano a coinvolgere non soltanto cittadini e turisti ma anche detenuti del carcere di Massa. Un progetto virtuoso, che la scorsa primavera – in quell’occasione si riversarono sull’arenile circa sessanta persone, armate di guanti e sacchetti – aveva già fatto registrare buoni risultati al debutto. E che adesso è pronto ad andare in scena di nuovo. "Siamo pronti per un altro appuntamento targato Plastic Free onlus, i nostri volontari saranno nuovamente in campo per pulire e restituire decoro a zone della città che ne hanno bisogno o che ci vengono segnalata, come spesso accade – spiega Daniele D’Alessandro – Domenica saremo a a Marina di Massa per un’iniziativa che vede la speciale collaborazione con l’associazione “Seconda chance“: i detenuti del carcere apuano, una quindicina, saranno al nostro fianco per dare un contributo concreto all’ambiente e alla comunità, dimostrando che una “seconda chance” è possibile per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Maxi pulizia del litorale. Progetto con i detenuti